ГКНБ Таджикистана обнаружил тайник с боеприпасами
- Таджикистан, происшествия
- 15:15, 13 июня 2018
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CA-NEWS (TJ) - В ходе оперативных работ государственного комитета национальной безопасности 13 июня был обнаружен специальный тайник с боеприпасами и уничтожены сотни тысяч кустов дикорастущей конопли, сообщает Авеста.
Сообщается, что в ходе операции на территории пограничного отряда «Турсунзода», недалеко от линии государственной границы пограничным нарядом был обнаружен специальный тайник с боеприпасами. Из тайника пограничники извлекли одну ручную гранату «Ф-1», 4 патронника, 5 магазинов и 270 патронов. В настоящее время по факту обнаружения тайника ведется следствие.
На приграничных землях «Ашт», «Исфара», «Мастчох», «Истаравшан» военнослужащие пограничных войск обнаружили и уничтожили 304,5 тыс. кустов дикорастущей конопли.
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