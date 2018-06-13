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  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ГКНБ Таджикистана обнаружил тайник с боеприпасами

CA-NEWS (TJ) - В ходе оперативных работ государственного комитета национальной безопасности 13 июня был обнаружен специальный тайник с боеприпасами и уничтожены сотни тысяч кустов дикорастущей конопли, сообщает Авеста.

Сообщается, что в ходе операции на территории пограничного отряда «Турсунзода», недалеко от линии государственной границы пограничным нарядом был обнаружен специальный тайник с боеприпасами. Из тайника пограничники извлекли одну ручную гранату «Ф-1», 4 патронника, 5 магазинов и 270 патронов. В настоящее время по факту обнаружения тайника ведется следствие.

На приграничных землях «Ашт», «Исфара», «Мастчох», «Истаравшан» военнослужащие пограничных войск обнаружили и уничтожили 304,5 тыс. кустов дикорастущей конопли.

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