Названы иностранные лидеры, которые посетят открытие ЧМ-2018 в России

CA-NEWS (CA) - Церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России планируют посетить главы разных государств, Владимир Путин проведет с ними отдельные встречи. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

С некоторыми главами государств президент встретится уже в среду, 13 июня.

«Сегодня предстоят отдельные переговоры Путина с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым], с президентом Руанды [Полем Кагаме], Боливии [Эво Моралесом], а также с премьер-министром Ливана [Саадом] Харири и премьер-министром Армении [Николом] Пашиняном», - сказал журналистам Песков.

Кроме того, по случаю ЧМ в Москву прибудут лидеры: Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Беларуси — Александр Лукашенко, Абхазии — Рауль Хаджимба, Кыргызстана — Сооронбай Жээнбеков, Молдавии — Игорь Додон, Панамы — Хуан Карлос Варела, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Южной Осетии — Анатолий Бибилов, а также избранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес. По словам Пескова, все они посетят открытие турнира 14 июня.

Кроме того, на церемонии будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, а также председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

«В течение месяца приедут и главы других государств для посещения матчей своих команд», - добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, на четверг, 14 июня, запланированы переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, а также с председателем президиума верховного народного собрания КНДР.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Церемония открытия мирового первенства по футболу состоится на стадионе «Лужники» в Москве.