Секретариат Совбеза Таджикистана теперь будет подчиняться исполнительному аппарату президента

CA-NEWS (TJ) - Нижняя палата парламента республики 13 июня поддержала предложенные правительством Таджикистана поправки в закон «О безопасности». Теперь секретариат Совета безопасности страны будет подчинятся исполнительному аппарату президента республики, сообщает «Азия-Плюс».

«До принятия поправок секретариат Совбеза Таджикистана функционировал как самостоятельная государственная структура», - отметил в своем выступлении перед депутатами первый заместитель главы госкомитета национальной безопасности РТ Мансурджон Умаров.

Согласно Указу президента Таджикистана от 20 марта 2003 года «Об утверждении положений о совете безопасности Республики Таджикистан и об аппарате совета безопасности РТ», Совет безопасности является конституционным органом коллегиального руководства вопросами обороны и безопасности для выработки решений по проведению в жизнь основных направлений внутренней и внешней политики в области обеспечения национальной безопасности, территориальной целостности, государственного суверенитета, конституционного строя республики.

В этих целях Совет безопасности рассматривает вопросы внутренней и внешней политики государства в области обеспечения безопасности, стратегические проблемы государственной экономической, общественной, оборонной, экологической, информационной и иных видов безопасности, охраны здоровья населения, прогнозирования, предотвращения чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий, обеспечения стабильности и правопорядка.

Напомним, секретарем Совбеза Таджикистана с 5 января 2012 года является Абдурахмон Каххаров. Главой исполнительного аппарата президента Таджикистана с 2016 года является Озода Рахмон.