БелАЗ планирует поставить в Узбекистан около 200 самосвалов
- Узбекистан, новости компаний
- 15:28, 13 июня 2018
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CA-NEWS (UZ) - Единственный в СНГ производитель карьерной техники - Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) обсуждает с Узбекистаном новый контракт на поставку техники. Планируется, что в 2020-23 годах в эту страну может быть продано порядка 200 машин, сообщает Белта.
Сейчас у завода уже есть контракт с узбекскими потребителями. В 2017-18 году он должен поставить им 260 машин. Уже экспортировано 164 самосвала.
О новых переговорах сегодня сообщил гендиректор БелАЗа Петр Пархомчик. В Минске проходит круглый стол с участием представителей деловых кругов Беларуси и Узбекистана.
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