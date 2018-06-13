Казахстан ратифицировал соглашение о переформатировании деятельности Экономического суда СНГ

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения о статусе Экономического суда Содружества независимых государств, сообщается на сайте Акорды.

Поправки предусматривают перевод деятельности Экономического суда СНГ на принцип работы «ad hoc», согласно которому судьи работают только во время рассмотрения конкретного спора. Исключение составляет председатель Суда СНГ, который будет работать на постоянной основе.

Перевод деятельности суда в формат «ad hoc» потребует внедрения в практику дистанционных методов работы, проведения заседаний в режиме видеоконференцсвязи, возможности подачи в суд документов в электронном виде, направления судебной корреспонденции сторонам посредством электронной почты, отслеживания движения дела с помощью технологических средств, ознакомления с материалами дела в электронном виде.

Реализация поправок потребует изменения регламента суда, закупку соответствующего программно-технического оборудования и создания специальных защищенных каналов связи и среды взаимодействия в сети Интернет.

Экономический суд СНГ создан для обеспечения выполнения государствами-участниками своих экономических обязательств. Суд уполномочен на рассмотрение споров при исполнении экономических обязательств по международным договорам в рамках СНГ, иных споров по соглашению государств-участников, толкование международных договоров и актов органов СНГ. Суд располагается в Минске (Беларусь).