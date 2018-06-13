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  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Доктор филологических наук Монголии получил медаль Пушкина

CA-NEWS (MNG) - В посольстве Российской Федерации в Монголии 12 июня состоялся торжественный прием по случаю российского государственного праздника – дня России, сообщает агентство Montsame.

На этом мероприятии полномочный посол Российской Федерации в Монголии Искандер Азизов вручил доктору филологических наук профессору Цэвээний Магсару медаль Пушкина, которая является государственной наградой РФ.

Медалью Пушкина награждаются российские граждане и иностранцы за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов.

Преподаватель Монгольского государственного университета образования Магсар опубликовал более 100 трудов по монгольской литературе, сравнительной литературе, переводам и методике по преподаванию иностранных языков. Его книга «Критика монгольской литературы ХХ века», вышедшая в 2009 году, включена в учебную программу многих высших учебных заведений и находится в библиотеке Конгресса, США.

Ранее медалью Пушкина из Монголии были награждены народный учитель Монголии, заслуженный учитель С.Галсан и профессор, доктор филологических наук С.Эрдэнэмаам.

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