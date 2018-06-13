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  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Беларуси наладят выпуск китайских электромобилей Zotye, которые будут поставляться в страны СНГ
Предыстория: Компания Changan откроет завод электромобилей в Узбекистане‍

CA-NEWS (CA) - Соглашение на общую сумму в $560 млн между белорусско-британским предприятием «Юнисон» и китайской компанией Zotye International Automobile Trading об организации в Беларуси производства электромобилей подписано в Циндао, передает «Белта».

Документ предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства 30 тыс. электромобилей марки ZOTYE с высокой степенью локализации до 2022 года для последующей эксклюзивной поставки продукции на рынки стран СНГ.

Производство наладят на предприятии «Юнисон», уже работающем в деревне Обчак Минской области. Сейчас там собирают кроссоверы Zotye T600. Другое направление деятельности «Юнисона» — переделка фургонов ГАЗ, Mercedes-Benz, Renault и Volkswagen в машины скорой помощи, маршрутки и ритуальный транспорт.

Ранее, белорусский портал TUT.BY сообщал, что «Юнисон» будет собирать две модели электромобилей Zotye: сверхкомпактный заднеприводник Zotye E200, напоминающий Smart, и переднеприводный седан Z500EV, рамерами примерно соответствующий Тойоте Camry. У Zotye E200 емкость батареи составляет 24 киловатт-час, запас хода — 220 километров. Седан Z500EV располагает батареей на 39 киловатт-час, и способен по данным производителя проехать 250 километров на одной зарядке.

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