Казахстан предлагает создать Совет молодежи стран Центральной Азии

CA-NEWS (KZ) - Казахстан выступил с инициативой создания Совета молодежи стран Центральной Азии. Данное предложение на международной конференции «О роли молодежи в предупреждении и противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущими к терроризму», прошедшей 11-12 июня в Ташкенте, озвучил вице-министр по делам религий и гражданского общества РК Абзал Нукенов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, выступая на панельной сессии, замминистра отметил необходимость наращивания более привлекательных условия для комплексного развития молодежи.

«Сегодня на пространстве Центральной Азии открываются новые возможности для развития сотрудничества и совместного решения общих вопросов. В качестве одного из эффективныx механизмов проведения более системной работы предлагаем партнерам рассмотреть возможность создания Совета молодежи стран ЦАР, куда вошел бы широкий круг молодыx людей, представляющих различные отрасли и сферы. В рамкаx Совета мы могли бы обсуждать самые актуальные вопросы, в том числе вопросы профилактики экстремизма и терроризма», - сказал А.Нукенов.