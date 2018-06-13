РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Беларуси встретился с главой сената Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматилла Юлдашевым, посетившим Беларусь с четырехдневным визитом.

Гости из Узбекистана успели пообщаться с коллегами-парламентариями, премьер-министром и побывали в Парке высоких технологий. В прошлом году товарооборот Беларуси и Узбекистана достиг 130 миллионов долларов - то есть вырос вдвое по сравнению с 2016-ым, сообщили белорусские СМИ.

Сегодня парламентская делегация Узбекистана посетит агрокомбинат "Дзержинский", а после отправится в Несвиж.
print
  • Туркменистан увеличит транзит грузов через Азербайджан
  • В Грозном тысячи верующих накормили узбекским пловом
  • Телевидение Узбекистана показало трущобы в Ташкенте
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×