Президент Беларуси встретился с главой сената Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматилла Юлдашевым, посетившим Беларусь с четырехдневным визитом.

Гости из Узбекистана успели пообщаться с коллегами-парламентариями, премьер-министром и побывали в Парке высоких технологий. В прошлом году товарооборот Беларуси и Узбекистана достиг 130 миллионов долларов - то есть вырос вдвое по сравнению с 2016-ым, сообщили белорусские СМИ.

Сегодня парламентская делегация Узбекистана посетит агрокомбинат "Дзержинский", а после отправится в Несвиж.