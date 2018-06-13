Глава контрразведки США рекомендовал не брать гаджеты на ЧМ

CA-NEWS (CA) - Директор Управления национальной контрразведки США (ONCIX) Вильям Эванина посоветовал американцам, едущим на чемпионат мира по футболу в Россию, не брать с собой мобильные телефоны, ноутбуки и другие гаджеты, сообщает Reuters.

По его словам, любые данные на этих устройствах, особенно личная информация, могут стать доступны российскому правительству или киберпреступникам. Наибольшему риску подвергаются должностные лица корпораций и правительственные чиновники.

Офицер контрразведки США посоветовал взять с собой устройство, которым ранее не пользовались и вынимать из него аккумулятор. «Если вы можете обойтись без устройства, то не берите его. Если же вам придется его взять, то не берите с собой основное устройство, а из запасного вынимайте аккумулятор, когда не пользуетесь им», - сказал Эванина.

По словам источника Reuters, спецслужбы Великобритании дали аналогичные предупреждения английским болельщикам и футболистам сборной Соединенного Королевства. Ранее в комитете по иностранным делам британского парламента заявили об угрозе безопасности болельщиков, которые поедут на ЧМ-2018.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах.