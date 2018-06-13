В госмагазинах Ашхабада снова появились очереди за сахаром

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде продолжается дефицит с сахаром. В государственных магазинах сахар продают по килограмму на человека по 7 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу), сообщает издание «Хроника Туркменистана».

У торговых точек снова появились очереди. Чтобы их скрыть, сахар продают исключительно с заднего двора (служебного входа) магазинов.

С утра женщины собираются у магазинов и под солнцем стоят до вечера. В такой очереди часто происходят стычки, слышна нецензурная брань. Люди раздражены, потому что им приходится стоять многие часы на улице, чтобы купить килограмм сахара.

По такой же цене сахар можно купить в маркетах «Кямиль». У служебной двери на заднем дворе, уже с утра собирается толпа покупателей, где стоит тележка с уже расфасованным по два килограмма сахаром — именно столько может купить один человек. У магазинов дежурят полицейские и пропускают только по пять человек, но покупатели ломятся в проход, толкая тех, кто стоит в очереди. Люди хватают пакеты с сахаром и бегут к кассе.

В частных магазинчиках сахар стоит на 3-4 маната дороже, однако для малообеспеченных семей это существенная разница. Многие покупают сахар и затем перепродают его в частные магазины на несколько манатов дороже.

Напомним, нехватка сахара наблюдается в Туркменистане с начала июня. Так, в Дашогузе его цена на рынках возросла до 10-11 манатов за килограмм. В госмагазинах его продавали по 7 манатов, но выдавали не более одно килограмма на семью под расписку.