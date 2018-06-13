РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В госмагазинах Ашхабада снова появились очереди за сахаром

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде продолжается дефицит с сахаром. В государственных магазинах сахар продают по килограмму на человека по 7 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу), сообщает издание «Хроника Туркменистана».

У торговых точек снова появились очереди. Чтобы их скрыть, сахар продают исключительно с заднего двора (служебного входа) магазинов.

С утра женщины собираются у магазинов и под солнцем стоят до вечера. В такой очереди часто происходят стычки, слышна нецензурная брань. Люди раздражены, потому что им приходится стоять многие часы на улице, чтобы купить килограмм сахара.

По такой же цене сахар можно купить в маркетах «Кямиль». У служебной двери на заднем дворе, уже с утра собирается толпа покупателей, где стоит тележка с уже расфасованным по два килограмма сахаром — именно столько может купить один человек. У магазинов дежурят полицейские и пропускают только по пять человек, но покупатели ломятся в проход, толкая тех, кто стоит в очереди. Люди хватают пакеты с сахаром и бегут к кассе.

В частных магазинчиках сахар стоит на 3-4 маната дороже, однако для малообеспеченных семей это существенная разница. Многие покупают сахар и затем перепродают его в частные магазины на несколько манатов дороже.

Напомним, нехватка сахара наблюдается в Туркменистане с начала июня. Так, в Дашогузе его цена на рынках возросла до 10-11 манатов за килограмм. В госмагазинах его продавали по 7 манатов, но выдавали не более одно килограмма на семью под расписку.

print
  • В Душанбе пожар охватил пять домов
  • Сенатор Таджикистана подал в отставку
  • Рамазан хайит в Узбекистане будет отмечаться 15-17 июня
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×