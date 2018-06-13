В Африке гибнут тысячелетние баобабы

CA-NEWS (CA) - Ученые бьют тревогу: за последние 12 лет в Африке при загадочных обстоятельствах погибли несколько самых старых и крупных баобабов, сообщает Би-би-си.

Специалисты пока не понимают причин, но не исключают, что деревья могли погибнуть из-за изменения климата. Ученые из университетов Южной Африки, Румынии и США называют гибель деревьев беспрецедентным событием.

Свои выводы они опубликовали в журнале Nature Plants, по мнению ученых, баобабы совершенно точно не умерли из-за какой-либо эпидемии. "Гибель баобабов хотя бы частично может быть связана с изменениями климатических условий, которые в особенности затронули юг Африки", - говорит Адриан Патрут из Университета Бабеш-Бойяи в Румынии.

Ученый оговаривается, что необходимо продолжить исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу. Баобабы могут достигать огромных размеров, а продолжительность жизни некоторых из них составляет сотни, если не тысячи лет.

Исследователи проверяют состояние древних деревьев на юге Африки с 2005 года. Используя радиоуглеродный анализ, они исследуют структуру деревьев и определяют возраст.

Всего они изучили более 60 деревьев, исследование продлилось 12 лет - с 2005 по 2017 год. В ходе исследования ученые заметили, что самые большие и старые деревья погибли. Девять из них входили в список самых старых деревьев, пять - в список крупнейших в мире. Все они находились в южной части Африки - Зимбабве, Намибии, Южной Африке, Ботсване и Замбии. Возраст погибших деревьев составлял от 1100 до 2500 лет.

Среди них - баобаб Панке, который считался священным в Зимбабве. Его обхват составлял 25,5 метра, высота - 15,5 метра, а возраст - примерно 2 429 лет. Все его стебли погибли и обрушились в 2010-2011 годах.

Ученые пишут, что баобабов очень трудно убить. Деревья выживают, даже если их сжечь или лишить коры. "Когда они умирают, они просто сгнивают изнутри и внезапно падают, оставляя кучу трухи", - пишут специалисты.

"Мы подозреваем, что это связано с повышением температуры и засухой. Это просто невероятно и очень грустно видеть, как они умирают", - предполагает Адриан Патрут.