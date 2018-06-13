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  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет сразу в трех странах

CA-NEWS (CA) - Члены конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) на заседании в Москве проголосовали за то, чтобы чемпионат мира по футболу 2026 года прошел в Канаде, Мексике и США. Как сообщает РБК, трансляция велась на сайте ФИФА.

Всего в ФИФА рассматривали две заявки: от Марокко, а также совместную от США, Канады и Мексики. Cтраны Северной Америки набрали 134 голоса (67%), за заявку африканской страны проголосовали 65 представителей национальных федераций (33%).

Следующий чемпионат по футболу состоится в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Церемония открытия мирового первенства по футболу состоится на стадионе «Лужники» в Москве.

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