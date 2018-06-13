В Узбекистане билеты на поезда подорожают на 5-15%
- Узбекистан, новости компаний
- 18:21, 13 июня 2018
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CA-NEWS (UZ) - Железнодорожная компания "Узбекистон темир йуллари" к концу текущего года увеличит стоимость билетов на поезда внутригосударственного назначения. Об этом сообщили местные СМИ.
В настоящее время идёт обсуждение повышения тарифов с представителями Минфина.
Предполагается, что стоимость билетов на обычные поезда увеличится на 5-10%, а на высокоскоростной поезд "Афросиаб" – на 10-15%.