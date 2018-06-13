Эксперты: органическая продукция может стимулировать развитие в Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - Все большее число потребителей отдают предпочтение органической продукции, и её производство во многих странах мира набирает обороты. Страны Центральной Азии, обладающие собственным опытом и традициями в сельхозсекторе, рабочей силой и благоприятными природными условиями, обладают значительным потенциалом, чтобы внести свой вклад в эту глобальную экспансию, отмечается в пресс-релизе представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН — ФАО.

Осознавая это, страны региона обратились в ФАО с просьбой оказать содействие развитию органического сельского хозяйства. Наряду с другими интервенциями, конкретным результатом этого содействия стало издание серии публикаций на нескольких языках.

Помимо публикации «Развитие органического сельского хозяйства в Центральной Азии», в которой нашли отражение результаты работы состоявшейся в прошлом году в Узбекистане международной конференции, опубликованы книги по органическому сельскому хозяйству Азербайджана (на английском и азербайджанском языках), Казахстана (на русском языке) и Узбекистана (на английском и русском языках). Эти публикации помогут провести оценку будущих перспектив этих стран в глобальном контексте.

«ФАО поддерживает производство органической продукции в рамках концепции «Сохранить и приумножить», направленной на интенсификацию растениеводства в мелких хозяйствах на устойчивой основе без чрезмерной эксплуатации окружающей среды», – сказал Хафиз Муминджанов, эксперт ФАО по растениеводству и защите растений и вдохновитель этого процесса.

Сельское хозяйство является одним из ведущих и крупнейших секторов экономики в странах Центральной Азии, однако органическое сельское хозяйство развито недостаточно.

Чтобы изменить эту ситуацию, ФАО оказала помощь Азербайджану и Казахстану в подготовке нормативно-правовой базы и разработке институциональных рамок в области органического производства, сертификации и маркетинга. Аналогичные мероприятия были реализованы в Кыргызстане и Таджикистане.

Недавно в Узбекистане ФАО был реализован комплексный проект по развитию органического земледелия, содействующий разработке национальных нормативов и стандартов и работе с фермерами, исследователями, специалистами по распространению знаний и политиками, сказал Муминджанов.

«Страны Центральной Азии имеют прекрасные перспективы выйти на зарубежные органические рынки со своей местной продукцией, такой как хлопок, фрукты и овощи, орехи и сухофрукты», – сказал он.

Евразийский экономический союз разработал региональные стандарты для органических продуктов, и в настоящее время ФАО содействует включению их в реестр стандартов Международной федерации движений за органическое сельское хозяйство.

В Азербайджане, согласно докладу, только один процент всех сельскохозяйственных угодий – на которых в основном выращиваются фрукты и масличные культуры – сертифицируется как органические. Мед – единственный зарегистрированный органический продукт животного происхождения. Экспансию сдерживает ряд барьеров и ограничений, не позволяющих производящим органическую продукцию фермерам расширять и диверсифицировать производство и экспорт.

«Организация кампаний по повышению осведомленности на местном уровне в сотрудничестве с отраслевым министерством и фермерами поможет большему числу производителей превратить свое производство в органическое», - сказал Муминджанов. «Помимо получения экономической выгоды, важно подчеркивать вопросы, касающиеся охраны окружающей среды в долгосрочной перспективе и устойчивости органического земледелия».

В целях обмена знаниями и опытом в области органического сельского хозяйства при поддержке ФАО была разработана региональная интернет-страница, а в Кыргызстане создана местная неправительственная организация.

Муминджанов считает, что органическое земледелие жизнеспособно и прибыльно для ферм любого масштаба. По его мнению, при правильном планировании органическое сельское хозяйство также может приносить и другие выгоды, такие, например, как создание дополнительных рабочих мест и расширение возможностей для сельского развития в районах с высоким уровнем безработицы.

«Органика - это не Святой Грааль и не решает все проблемы в Центральной Азии, но при желании она может стать краеугольным камнем обеспечения устойчивости сельского хозяйства, гарантирующего безопасную и здоровую жизнь тем, кто работает в этом секторе и получает от него выгоду», – заключил Муминджанов.