Жителя Таджикистана осудили на 12 лет за желание вступить в ИГ

CA-NEWS (TJ) - В Худжанском горсуде 12 июня закончился судебный процесс, на скамье подсудимых был 36-летний житель города Вахдат М.М, врач по профессии. Его осудили на 12 лет за желание вступить в ряды террористической организации «Исламское государство».

«Суд признал его виновным за совершение преступлений, предусмотренных ст. 32 части 3 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), 401 прим.1 (незаконное вовлечение граждан для участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств) УК Таджикистана», - сообщил «Азия-Плюс» судья Худжандского горсуда, председательствующий на этом процессе Акмалджон Савриддинзода.

По его словам, срок наказания осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

«Обвиняемый в 2016 году по призыву своего брата, 37-летнего Ш. М., который сейчас находится в рядах террористической организации «Исламское государство» и участвует в боевых действиях, тоже вступил в ряды организации»,- пояснил Савриддинзода.

«Старший брат вместе с матерью, женой и тремя несовершеннолетними детьми выехал в Сирию и сказал брату готовиться к отъезду. Младший же брат с женой и двумя несовершеннолетними детьми выехал в Алматы, а от туда в Истамбул, где проживали месяц в ожидании брата. Но младшего брата задержали правоохранительные органы Турции и экстрадировали в Таджикистан», - рассказал судья.

«Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован», - отметил в конце судья.