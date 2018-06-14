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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанцы за рубежом учат соотечественников сортировать мусор

CA-NEWS (KZ) - Более 6 тысяч контейнеров желтого цвета появятся на улицах Астаны в июле.

Как сообщает пресс-служба акимата города, в столице начинается реализация пилотного проекта по организации двухфракционного раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Желтые контейнеры предназначены для приема сухой фракции, то есть таких материалов, как металл, пластик, бумага и стекло. В зеленые и оцинкованные контейнеры можно будет отправлять пищевые, органические, а также неперерабатываемые на данный момент твердые бытовые отходы.

О том, насколько полезен раздельный сбор отходов, рассказали казахстанцы из США, Турции, Китая, Швейцарии, Испании, Бельгии и других стран:

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