Казахстанцы за рубежом учат соотечественников сортировать мусор

CA-NEWS (KZ) - Более 6 тысяч контейнеров желтого цвета появятся на улицах Астаны в июле.

Как сообщает пресс-служба акимата города, в столице начинается реализация пилотного проекта по организации двухфракционного раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Желтые контейнеры предназначены для приема сухой фракции, то есть таких материалов, как металл, пластик, бумага и стекло. В зеленые и оцинкованные контейнеры можно будет отправлять пищевые, органические, а также неперерабатываемые на данный момент твердые бытовые отходы.

О том, насколько полезен раздельный сбор отходов, рассказали казахстанцы из США, Турции, Китая, Швейцарии, Испании, Бельгии и других стран: