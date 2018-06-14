РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе запретили платить наличными за проезд в общественном транспорте

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе с 18 июня будет полностью отменена оплата за проезд в автобусах и троллейбусах наличными, теперь платить можно будет только картой Citycard, сообщает «Азия-плюс».

С 1 апреля этого года за проезд в общественном транспорте столицы была введена оплата за проезд единой проездной транспортной картой Citycard. Столичный телеканал «Душанбе» вот уже вторую неделю по несколько раз в день демонстрирует рекламный ролик с объявлением об обязательном использовании транспортных карт Citycard для оплаты проезда в столичном общественном транспорте.

Источник в ГУП транспортного обслуживания Душанбе подтвердил, что действительно было принято решение с 18 июня полностью отказаться от наличной оплаты проезда в автобусах и троллейбусах.

Жительница Душанбе Марина Расулова ставит под сомнение повсеместное внедрение транспортных карт:

«Если в столице, скажем, три сотни автобусов и троллейбусов, то на каждом работает минимум один кондуктор, который собирает оплату за проезд. Ежедневно он зарабатывает несколько десятков сомони и как-то обеспечивает содержание своих семей. Так, три сотни человек потеряют работу, а три сотни водителей будут вынуждены работать только на зарплату».

print
  • В Монголии проходит международная конференция «Улан-Баторский диалог»
  • ФРС США второй раз за год повысила ключевую ставку
  • Монголия намерена увеличить доходы от туризма до $1 млрд в 2020 году
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×