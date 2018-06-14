В Душанбе запретили платить наличными за проезд в общественном транспорте

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе с 18 июня будет полностью отменена оплата за проезд в автобусах и троллейбусах наличными, теперь платить можно будет только картой Citycard, сообщает «Азия-плюс».

С 1 апреля этого года за проезд в общественном транспорте столицы была введена оплата за проезд единой проездной транспортной картой Citycard. Столичный телеканал «Душанбе» вот уже вторую неделю по несколько раз в день демонстрирует рекламный ролик с объявлением об обязательном использовании транспортных карт Citycard для оплаты проезда в столичном общественном транспорте.

Источник в ГУП транспортного обслуживания Душанбе подтвердил, что действительно было принято решение с 18 июня полностью отказаться от наличной оплаты проезда в автобусах и троллейбусах.

Жительница Душанбе Марина Расулова ставит под сомнение повсеместное внедрение транспортных карт:

«Если в столице, скажем, три сотни автобусов и троллейбусов, то на каждом работает минимум один кондуктор, который собирает оплату за проезд. Ежедневно он зарабатывает несколько десятков сомони и как-то обеспечивает содержание своих семей. Так, три сотни человек потеряют работу, а три сотни водителей будут вынуждены работать только на зарплату».