Президент Таджикистана поздравил соотечественников с предстоящим праздником Ид-аль-Фитр

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил население страны с наступающим Ид-аль-Фитр, который будет отмечаться в стране 15 июня, сообщает пресс-служба президента.

«Сегодня с большим удовлетворением я хочу отметить, что в священный месяц Рамазан наши соотечественники в соответствии с предписаниями шариата и по зову сердца и совести с одушевлением и бескорыстно проделали немало работ по благоустройству, таких, как проведение водных артерий в населённые пункты для нуждающихся в этом, создание новых школ и ремонт старых, а также оздоровительных центров, медпунктов, строительство и ремонт дорог и мостов» - говорится в поздравительном сообщении.

Рахмон поздравил своих соотечественников с предстоящим праздником и упомянул, что главная цель руководства государства и правительства страны заключается в повышении уровня и качества жизни народа, устойчивом развитии государства и формировании цивилизованной нации.