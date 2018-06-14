ФРС США второй раз за год повысила ключевую ставку

CA-NEWS (CA) - Комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США второй раз за год повысил ставку. По итогам заседания, завершившегося 13 июня, ставка выросла на 25 базисных пунктов на 0,25 п.п. до 1,75-2%, сообщает агентство Bloomberg.

Федрезерв предполагает также, что ставка повысится в этом году еще дважды. Ранее предполагалось всего три повышения за год.

ФРС руководствуется тем, что безработица и инфляция превышают целевой уровень быстрее, чем прогнозировалось ранее. Так называемый «точечный график» повышений, опубликованный в среду, показал, что восемь управляющих Федрезерва ожидали четырех или более квартальных повышений ставки в течение всего года - по сравнению с семью во время предыдущего прогнозного раунда в марте, сообщает агентство.

Комитет отмечает, что при определении сроков и размера будущих корректировок целевого диапазона будут оцениваться «реализованные и ожидаемые экономические условия относительно цели максимальной занятости и двухпроцентной инфляции». Оценку FOMC будет проводить, опираясь на данные по рынку труда, показатели инфляционного давления и инфляционные ожидания, а также на данные о финансовых и международных событиях.

Это второе в 2018 году повышение клю​чевой ставки - предыдущее произошло в марте. С начала цикла ужесточения монетарной политики США в декабре 2015 года ставка повышается уже в седьмой раз.