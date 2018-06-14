В Монголии до 2023 года снизится процентная ставка по кредитам

CA-NEWS (MNG) - Совет по финансовой стабильности Монголии принял стратегию сокращения процентной ставки, разработанную Центральным банком, сообщает агентство Montsame.
По сообщению центрального банка, в результате реализации этой стратегии, процентные ставки снизятся примерно на 7 процентных пунктов к 2023 году.
Стратегия включает в себя 11 целей, в частности, сохранение инфляции на стабильном уровне, увеличение валютных резервoв, диверсификация экономики и снижение уровня долларизации финансового сектора.
Центральный банк отмечает, что стратегия по снижению процентной ставки по кредитам разработана в соответствии с основными принципами рыночных отношений.
Напомним, что по состоянию на текущий год средневзвешенная процентная ставка банков Монголии составляет около 19 процентов.