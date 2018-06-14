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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Арабский шейх намерен инвестировать в Узбекистан $2 млрд

CA-NEWS (UZ) - Андижанскую область посетил руководитель компании Ajlan&Bros Group Шейх Ажлан ибн Мухаммед Абдулазиз. Официальные представители Андижанской области встретили гостя в аэропорту «Андижан», сообщает Kun.uz.

В ходе официального приема, руководителю и представителям компании Ajlan&Bros Group показали видеоролик о инвестиционном и туристическом потенциале Андижанской области.

Шейх Ажлан ибн Мухаммед Абдулазиз также ознакомился с объектами строительства и посетил хлопковые поля в Джалалкудукском районе.

«Мы прибыли в Узбекистан с целью разработки соответствующих бизнес планов. В ходе визита мы побывали и ознакомились с потенциалом Самаркандской, Бухарской и Андижанской области. Мы планируем выращивать хлопок на 70 гектарах земли и создать кластер. Надеемся, что это будет взаимовыгодным сотрудничеством. Если планы осуществляться, то в течение 2 лет мы инвестируем в вашу страну 2 миллиарда долларов», сказал Шейх Ажлан ибн Мухаммед Абдулазиз корреспонденту Kun.uz.

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