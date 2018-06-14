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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан разрешит туристам увозить слитки золота

CA-NEWS (UZ) - Для упрощения ввоза и вывоза драгоценных металлов из Узбекистана, будут разработаны соответствующие меры, определены ограничения по весу и условия ввоза и вывоза драгоценных металлов. Об этом сообщила пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан.

Президент Шавкат Мирзиёев принял соответствующее постановление, согласно которому утверждена реализация инвестиционного проекта «Строительство современного высокотехнологичного комплекса по производству мерных слитков из драгоценных металлов (золото и серебро) весом от 5 до 1000 грамм на базе ГП «Навоийский ГМК»».

Как сообщают в ведомстве, это решение поможет развивать шопинг-туризм, который особенно популярен среди жителей Индии и Китая, которые любят покупать изделия из золота в зарубежных поездках. Разрешение на приобретение не готовых украшений, а слитков из благородного металла сделает Узбекистан еще более привлекательным для туристов.

Согласно постановлению, для производства мерных слитков из золота и серебра весом от 5 до 1000 граммов на базе государственного предприятия «Навоийский горно-металлургический комбинат» (НГМК) будет построен высокотехнологичный промышленный комплекс.

По данным Центробанка республики, на 1 июня 2018 года запасы золота в стране составляют 335,9 тонны или $14,1 млрд в денежном эквиваленте. По сравнению с предыдущим месяцем резервы благородного металла возросли на 6,3 тонны.

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