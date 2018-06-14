Паводком в туркменском Мары принесло тела нескольких жителей соседнего Афганистана

CA-NEWS (TM) - По всему Туркменистану 28 мая прошли проливные дожди, в результате которых на юго-востоке Марыйского велаята образовались селевые потоки, затопившие несколько сел. Об этом радио «Азатлык» сообщили местные жители.

По их словам, наибольший урон от паводков был нанесен селам Тахтабазарского этрапа, селу Марчак, а также животноводческому совхозу Чеменебит в этрапе Серхетабад.

«Продолжительные дожди и раньше наносили вред сёлам, но последние паводки привели к тому, что река Мургап вышла из берегов, что и привело к затоплению этих сёл. По причине паводка в село Марчак течением принесло тела нескольких жителей Афганистана», - рассказал житель Тагтабазара просивший не называть его имя в эфире.

По словам жителя Тагтабазара, в данном районе затопило и село Марчак, в котором разрушились жилые дома. Местные жители, предвидевшие усиление селевого потока, взяв с собой самое необходимое, поднялись на возвышенность на окраине села и таким образом спаслись от паводка. Спасти домашний скот и домашнюю утварь им не удалось.

«Селевой поток был настолько сильный, что затопил все село. Сходящий сверху селевой поток сносил все на своем пути, домашний скот, печи и другую домашнюю утварь. После того, как весь селевой поток сошел, в грязи и глине нашли тела восьми жителей Афганистана, которых похоронили на возвышенности холма», - рассказал рассказал житель Марыйского велаята.

Животноводческий совхоз Чеменебит этрапа Серхетабат, также был затоплен и большинство его жителей остались без жилья.

«Работники кирпичного завода, построенного в восточной части села Чеменебит, засыпали отходами от кирпичного производства русло по которому протекала вода, собравшаяся после дождя между двумя холмами в данном селе, таким образом, русло перекрывали в течении нескольких лет. Из-за отсутствия контроля, на холме в перекрытом русле собрался селевой поток, в итоге поток воды прорвался сквозь насыпь и сверху затопил село. Затоплено много сельских домов. Погибли люди. Пострадало несколько стад домашнего скота, пострадал пастух одного из них», - сообщил один из местных жителей.

По его словам, в настоящее время из-за селевого потока жители остались без жилья и находятся на окраине села в шалашах, а также испытывают большие трудности, в том числе недостаток продуктов питания.

Вместе с тем, по словам собеседников со стороны местных властей были предприняты некоторые меры по оказанию помощи населению.

«Жителям, пострадавшим от потопа и оставшимся без жилья, в качестве помощи раздали лишь по одному синтетическому матрасу и подушке на семью», - сообщил житель поселка Чеменебит.

Кроме того, по некоторым данным, местные руководители начали сбор средств для помощи пострадавшим с работников региональных учреждений и предприятий.

Редакции не удалось получить информацию о погибших в результате данного стихийного бедствия из официальных источников.

В середине мая сход селевых потоков наблюдался в горах в пригороде Ашхабада. О сходе сели, также о ливнях, которые в течение нескольких дней шли в столице Туркменистана и затопили центр города.

В середине августа 2017 года, несколько районов Ахалской и Балканской областей Туркменистана пострадали от селя. Очевидцы сообщили о десятках погибших. По информации, подтвержденной несколькими источниками Азатлыка, в результате схода сели погибло около 30 человек. Также сообщали о гибели тысячи голов домашнего скота, выходе из строя линий электропередачи и газоснабжения.