Аблязов, наняв в Киеве актеров с азиатской внешностью, призывает казахстанцев выйти на митинги, - Генпрокуратура РК

CA-NEWS (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана установила факты распространения в социальных сетях провокационных сообщений и роликов экстремистской организации «Демократический выбор Казахстана».

По данным надзорного органа, в них руководитель организации Мухтар Аблязов и его сторонники призывают граждан республики выйти 23 июня на митинги.

Отмечается, что в пропаганде идей «ДВК» и митингов Аблязову активно помогают скрывающиеся от казахстанского правосудия за рубежом Жанар Ахметова, Бота Джардемали и другие лица.

Фактическая их цель – политизировать уголовное преследование, уклониться от уголовной ответственности в Казахстане за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления.

Для съемок транслируемых видеороликов на деньги Аблязова в Киеве нанято рекламное агентство, подобраны профессиональные актеры и модели с азиатской внешностью. На самом деле они не являются гражданами Казахстана. Содержание роликов не соответствует действительности и направлено на разжигание социальной розни и вражды в казахстанском обществе.

На «Ютубе» 12 июня размещено видео «Учителя идут на митинг Аблязова», где роль «молодой казахстанской преподавательницы» сыграла одна из подобранных в Киеве актрис.

В другом ролике в «Ютубе» юношей, якобы работающим в Казахстане и призвавшим людей на митинг 23 июня, выступил родной племянник Аблязова – Амангельдиев Айдар, который покинул Казахстан еще в 2009 году. Сейчас он учится в одном из дорогих университетов в Шотландии - «Глазгоу Каледониан», где ежегодная плата за обучение и проживание составляет 20 тысяч фунтов стерлингов или 9 млн тенге.

Генпрокуратура напоминает, что любое участие в деятельности экстремистской организации «ДВК» и ее финансирование влечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 258 и 405 Уголовного кодекса РК.

Призывы к участию в митингах прямо нарушают положения закона «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций».

Для проведения публичных акций необходимо получить разрешение местного исполнительного органа путем подачи соответствующего заявления не позднее, чем за 10 дней до намеченной даты ее проведения. На сегодняшний день таких заявлений на проведение митингов 23 июня в акиматы не поступало. В этой связи митинги будут незаконными, за организацию и участие в которых предусмотрена ответственность вплоть до ареста на 15 суток.

«В соответствии с предусмотренными законом «О прокуратуре» полномочиями призываем всех граждан строго соблюдать законность и требования действующего казахстанского законодательства, не поддаваться провокациям и не допускать правонарушений», - говорится в сообщении.

C 13 марта 2018 года деятельность «ДВК» запрещена на территории республики.