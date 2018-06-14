Россия и Монголия обсудили сценарий совместных учений «Селенга-2018»

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе на второй планирующей конференции представители министерств обороны Российской Федерации и Монголии обсудили сценарий ежегодных совместных учений «Селенга-2018», сообщает пресс-служба минобороны РФ.

Стороны согласовали замысел, сценарий предстоящего учения, порядок перемещения и размещения подразделений вооруженных сил Монголии на территории России, а также проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий.

Третья планирующая конференция состоится в конце июля начале августа текущего года в Улан-Удэ. Совместное российско-монгольское военное учение «Селенга-2018» запланировано провести в четвертом квартале текущего года на полигоне восточного военного округа «Бурдуны» в Бурятии.

В ходе учения военнослужащие стран-участниц отработают задачи по совместной борьбе с условными террористами во взаимодействии с тактическим воздушным десантом. К маневрам планируется привлечь более 1 тысячи военнослужащих обеих стран.