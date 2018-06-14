В Туркменистане снят с должности министр нацбезопасности, проведены перестановки в руководстве силовых ведомств

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в среду, 13 июня провел заседание совета безопасности по итогам работы за пять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе заседания был уволен глава МНБ Доврангельды Байрамов, на его место был назначен Яйлым Бердыев, ранее возглавлявший министерство обороны.

Байрамов был уволен с формулировкой «за серьёзные недостатки допущенные в работе», а также понижен в звании с полковника до майора. Напомним, что 30 мая бывший министр получил от президента Бердымухамедова строгий выговор с последним предупреждением «за допущенные недостатки в подборе и расстановке кадров».

Министром обороны был назначен Бегенч Гундогдыев, ранее возглавлявший пограничную службу Туркменистана.

Начальником пограничной службы был назначен полковник Шадурды Дурдыев, до этого занимавший должность заместителя министра обороны по воспитательной, кадровой и войсковой подготовке.