РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане снят с должности министр нацбезопасности, проведены перестановки в руководстве силовых ведомств

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в среду, 13 июня провел заседание совета безопасности по итогам работы за пять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе заседания был уволен глава МНБ Доврангельды Байрамов, на его место был назначен Яйлым Бердыев, ранее возглавлявший министерство обороны.

Байрамов был уволен с формулировкой «за серьёзные недостатки допущенные в работе», а также понижен в звании с полковника до майора. Напомним, что 30 мая бывший министр получил от президента Бердымухамедова строгий выговор с последним предупреждением «за допущенные недостатки в подборе и расстановке кадров».

Министром обороны был назначен Бегенч Гундогдыев, ранее возглавлявший пограничную службу Туркменистана.

Начальником пограничной службы был назначен полковник Шадурды Дурдыев, до этого занимавший должность заместителя министра обороны по воспитательной, кадровой и войсковой подготовке.

print
  • Президент Узбекистана предложил создать национальный бренд для граната
  • ГКНБ Таджикистана обнаружил тайник с боеприпасами
  • Команда юного тренера из Таджикистана выиграла «серебро» на футбольном турнире в Москве
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×