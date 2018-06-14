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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Встреча глав прикаспийских стран запланирована на начало августа

CA-NEWS (TM) - Встреча глав государств прикаспийских стран запланирована на первую половину августа нынешнего года. Об этом сообщил в среду журналистам замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, сообщает ТАСС.

«Есть предложения по срокам проведения встречи глав прикаспийских государств, она запланирована на первую половину августа», - сказал он, добавив, что точную дату должна объявить принимающая страна.

По словам замминистра, до саммита планируется проведение как минимум одного заседания рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел, а встреча глав МИД прибрежных стран должна состояться за день до саммита.

«Текст Конвенции [о правовом статусе Каспия] согласован, и в настоящее время в странах проводятся внутренние процедуры для его подписания. Мы надеемся, что Конвенция будет подписана на саммите», - отметил Халафов.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря - это пятисторонний документ между Казахстаном, Азербайджаном, Россией, Туркменистаном, Ираном. Вопрос о статусе Каспия остается ключевой темой обсуждения на саммитах государств региона. Впервые лидеры пяти стран встретились в 2002 году в Ашхабаде. Второй Каспийский саммит состоялся в Тегеране в 2007-м, третий - в Баку в 2010-м, четвертый - в Астрахани в 2014 году.

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