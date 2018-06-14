Для благоустройства дорог в Павлодарской области выделили $37 млн

CA-NEWS (KZ) - В этом году в Павлодарской области планируют благоустроить 1100 километров дорог, в том числе более 460 километров дорог местного значения.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, во время аппаратного совещания руководитель управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Ермурат Нурханов отметил, что на ремонт дорог предусмотрено почти 12,5 миллиардов тенге ($37 млн). На эти деньги в порядок приведут почти 346 километров дороги районного значения и 116 километров дорог областного значения.

«На сегодняшний день на дорогах местного значения выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на протяжении 67 километров, под асфальт подготовлены 74 километра», - рассказал он.

В порядок будет приведена и одна из самых проблемных магистралей – дорога, ведущая в курортную зону Баянаул. Всего же в Баянаульском районе отремонтируют 340 километров дорог. По словам дорожников, будет применяться метод холодного ресайклинга.

Выслушав доклад, аким области Булат Бакауов отметил, что крайний срок завершения всех ремонтных работа на дорогах региона – 1 октября.