Экс-министр финансов Монголии был выпущен из тюрьмы под подписку о невыезде после обвинения в коррупции

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 13 июня были освобождены под подписку о невыезде бывший министр финансов Монголии Сангажавын Баярцогт и бывший исполнительный директор «Эрденес Монгол» Баянжаргалын Бямбасайхан, которые были обвинены в коррупции по делу медно-золотого рудника «Оюу Толгой», сообщает Reuters.

Подозреваемые содержались в камере предварительного заключения пока прокуратура не запросила их освобождение 12 июня и суд отпустил обоих под подписку о невыезде.

«Байярцогт намерен сотрудничать со следователями», - сказал его адвокат журналистам и отметил, что ожидает оправдание своего клиента.

Напомним, 1 апреля этого года были арестованы бывший министр финансов Монголии Сангажавын Баярцогт и еще три человека, занимавшие высокие государственные должности. В числе задержанных кроме бывшего министра, который занимал пост с 2008-2012 год был и бывший исполнительный директор КОО «Эрдэнэс Монгол» Баянжаргалын Бямбасайхан.

Их подозревают в злоупотреблении служебными положениям при утверждении правовых документов, а также договора, связанного с проектом месторождения Оюу толгой. Будучи министром финансов Монголии Сангажавын Баярцогт в 2009 году подписал инвестиционную сделку, по которой 66% акций рудника Оюу-Толгой получила компания Turquoise Hill, принадлежащая австралийско-британскому концерну Rio Tinto. Этот договор, как считает управление по борьбе с коррупцией Монголии, привел к значительным для страны убыткам.