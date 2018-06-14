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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе студент насмерть сбил пешехода

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 13го июня 21-летний водитель машины марки «Тойота-Кемри» совершил наезд на пешехода 1994 г.р, жителя Муминабадского района, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии. Водитель является студентом 3 курса одного из ВУЗов страны.

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