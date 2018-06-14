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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Молдавия проведут межмидовские политконсультации в Кишиневе

CA-NEWS (UZ) - На этой неделе, 15 июня, делегация Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в г.Кишинёве примет участие в узбекско-молдавских политических консультациях на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.

В рамках визита узбекской делегации также запланированы переговоры в ряде других министерств Молдовы, сообщили в МИД РУз.

В ходе консультаций стороны обсудят ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в частности, продвижение политического диалога, перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, взаимодействие в культурно-гуманитарной области, укрепление правовой базы сотрудничества между двумя государствами.

Напомним, что предыдущие двусторонние политконсультации между Узбекистаном и Молдавией прошли в апреле 2017 года в Ташкенте.

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