Узбекистан и Молдавия проведут межмидовские политконсультации в Кишиневе

CA-NEWS (UZ) - На этой неделе, 15 июня, делегация Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в г.Кишинёве примет участие в узбекско-молдавских политических консультациях на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.

В рамках визита узбекской делегации также запланированы переговоры в ряде других министерств Молдовы, сообщили в МИД РУз.

В ходе консультаций стороны обсудят ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в частности, продвижение политического диалога, перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, взаимодействие в культурно-гуманитарной области, укрепление правовой базы сотрудничества между двумя государствами.

Напомним, что предыдущие двусторонние политконсультации между Узбекистаном и Молдавией прошли в апреле 2017 года в Ташкенте.