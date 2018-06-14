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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Европейский банк развития и реконструкции реализует проекты в финансовой системе Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 13 июня региональный директор Европейского банка реконструкции и развития в Центральной Азии Нил Маккейн на встрече с первым заместителем председателя национального банка Таджикистана Джамолиддином Нуралиевым сообщил, что ЕБРР в течение нынешнего года реализует 7 проектов в финансово-банковской системе Таджикистана, передает «Азия-Плюс».

Маккейн отметил готовность к сотрудничеству в сфере прогнозирования макроэкономических показателей и в коммуникационной политике, которая имеет непосредственную связь с инфляционным таргетированием.

Представитель ЕБРР отметил своевременное осуществление платежей по действующим проектам и готовность к расширению взаимодействий в новых направлениях.

Нуралиев в свою очередь призвал ЕБРР к сотрудничеству в укреплении надзора за деятельностью кредитных организаций, повышении ответственности совета наблюдателей банков, оценке качества активов банковской системы страны.

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