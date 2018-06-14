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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Жамбылской области по подозрению в получении взятки от осужденного задержан замначальника колонии

CA-NEWS (KZ) - В Жамбылской области по подозрению в получении взятки от осужденного задержан заместитель начальника по оперативной работе колонии.

По словам официального представителя Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлана Жахина, 12 июня департамент Национального бюро по противодействию коррупции по Жамбылской области по подозрению в получении взятки в сумме 2 млн тенге ($6 тыс.) от осужденного задержал заместителя начальника по оперативной работе УЖД-158/5 ДУИС по Жамбылской области Диханбаева.

Денежные средства получены за облегченные условия содержания и общее покровительство осужденного, отбывающего наказание в данном учреждении. Подозреваемый полностью признал вину, в связи с чем избежал ареста.

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