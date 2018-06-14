В Казахстане арестован бывший ответсекретарь МИД

CA-NEWS (KZ) - Бывший ответственный секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Анарбек Карашев арестован по подозрению в коррупции.

Как сообщает Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, Национальное бюро по противодействию коррупции установило, что Карашев, занимая ответственную государственную должность, покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций МИД Сакеновой, Нурекенова и Джумасановой. За это он на системной основе получал от них незаконное вознаграждение, составившее свыше 10 миллионов тенге ($30 тыс.).

В свою очередь Сакенова, Нурекенов и Джумасанова, организовав преступную схему, получили свыше 20 миллионов тенге взяток от предпринимателей за заключение договоров на оказание услуг для министерства и их беспрепятственную приемку.

«К уголовной ответственности привлекаются шесть лиц. С санкции суда Карашев и Нурекенов заключены под стражу. К Сакеновой применен домашний арест», - отметили в АДГСПК.

В конце мая президент РК Нурсултан Назарбаев освободил А.Карашева от должности ответсекретаря МИД в связи с переходом на другую работу.