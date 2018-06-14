Президент Узбекистана отбыл в Москву

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня отбыл в Москву. Глава государства примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, сообщило ИА "Жахон".

Как сообщалось ранее, всего на церемонии открытия ожидается присутствие 20 лидеров иностранных государств.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.