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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана отбыл в Москву

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня отбыл в Москву. Глава государства примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, сообщило ИА "Жахон".

Как сообщалось ранее, всего на церемонии открытия ожидается присутствие 20 лидеров иностранных государств.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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