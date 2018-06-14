Эксперты в Таджикистане посетили места где был реализован проект JICA по восстановлению системы водоснабжения

CA-NEWS (TJ) - Эксперты международных организаций и партнеры по развитию в Таджикистане посетили села и поселки, где был реализован «Проект по восстановлению систем питьевого водоснабжения в Пянджском районе Хатлонской области» в рамках безвозмездной помощи Японии в период с 2014 по 2016 год, сообщает Авеста.

По данным представительства Японского Агентства по международному сотрудничеству (JICA) в Таджикистане для реализации проекта правительством Японии в качестве гранта было выделено $16 млн и правительством Таджикистана был выделен $1 млн.

Представители и эксперты из ПРООН, ЮНИСЕФ, Оксфам и других международных организаций, сопровождаемые местными сотрудниками водоканала и японскими экспертами ознакомились с водонапорной башней с объемом 1800 м3, используемой для обеспечения питьевой воды 24 часа в сутки семь дней в неделю для более чем 20 тыс. человек в Пяндже.

Эксперты водоканала рассказали о проблемах, с которыми столкнулись, когда они попытались внедрить новый измеренный объема воды, что привело к определенному уровню законодательной реформы в сборе коммунальных услуг.

Инженеры водоканала показали, как они контролируют качество воды и поддерживают безопасность питьевой воды с помощью японского современного автоматического устройства регулирования хлора для защиты здорового образа жизни людей.

По завершении ознакомительной поездки представители и эксперты международных организаций поделились своими мнениями и видениями, что подход JICA является уникальным по сравнению с традиционными схемами.