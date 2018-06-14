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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Дональд Трамп поздравил Шавката Мирзиёева с Рамазан хайитом

CA-NEWS (UZ) - На имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступают поздравления от глав государств и правительств зарубежных стран в связи с празднованием Рамазан хайита.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своём праздничном послании отмечает: "От имени американского народа Мелания и я поздравляем Вас и народ Узбекистана с празднованием Ид аль-Фитр.

Отмечая окончание Рамадана, мы размышляем о священной традиции помогать соседям и делиться хлебом с людьми самых разных убеждений, что лежит в корне приверженности Ислама справедливости и состраданию. Ид служит напоминанием об обязанности поддерживать друг друга в дружбе и создавать общество, в котором каждый может полностью реализовать свой потенциал.

США – это страна многих религий, включая американских мусульман, которые внесли важнейший вклад в нашу страну и достойно служили в наших Вооруженных Силах.
Я желаю здоровья и благоденствия всем мусульманам в этот особенный праздничный день и в будущем году. Ид Муборак!".

Напомним, что Рамазан хайит отмечается в Узбекистане три дня - 15,16 и 17 июня.
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