Дональд Трамп поздравил Шавката Мирзиёева с Рамазан хайитом

- Узбекистан, политика
- 12:42, 14 июня 2018
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CA-NEWS (UZ) - На имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступают поздравления от глав государств и правительств зарубежных стран в связи с празднованием Рамазан хайита.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своём праздничном послании отмечает: "От имени американского народа Мелания и я поздравляем Вас и народ Узбекистана с празднованием Ид аль-Фитр.
Отмечая окончание Рамадана, мы размышляем о священной традиции помогать соседям и делиться хлебом с людьми самых разных убеждений, что лежит в корне приверженности Ислама справедливости и состраданию. Ид служит напоминанием об обязанности поддерживать друг друга в дружбе и создавать общество, в котором каждый может полностью реализовать свой потенциал.
США – это страна многих религий, включая американских мусульман, которые внесли важнейший вклад в нашу страну и достойно служили в наших Вооруженных Силах.
Я желаю здоровья и благоденствия всем мусульманам в этот особенный праздничный день и в будущем году. Ид Муборак!".