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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Таджикистана пытался провести в Кыргызстан около 10 тонн арбузов

CA-NEWS (TJ) - В местности Арка Лейлекского района Баткенской области 12 июня пограничный наряд задержал гражданина Таджикистана, который пытался вне пункта пропуска провести из Таджикистана в Кыргызстан около 10 тонн арбузов, сообщает пресс-служба ГПС КР.

Гражданин Таджикистана Дж.К., 1983 г.р., на грузовой автомашине марки Mercedes-Benz 1223 был задержан в 50-ти метрах от линии кыргызско-таджикской государственной границы при попытке нелегального проезда на территорию Кыргызстана.

Со слов задержанного, он планировал реализовать продукцию в Кыргызстане, а так как у него отсутствовали соответствующие документы на товар, то Дж.К. решил проехать в объезд пункта пропуска.

В соответствии со ст. 389 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности на гражданина Таджикистана был наложен административный штраф. Задержанный и изъятый груз были переданы сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП.

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