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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан сделал заявление по встрече Д.Трампа и Ким Чен Ына
Предыстория: Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ по итогам саммита в Сингапуре

CA-NEWS (KZ) - Казахстан приветствует состоявшуюся 12 июня в Сингапуре встречу между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и председателем Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном и высоко оценивает усилия двух государств по налаживанию двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

«Мы расцениваем данный саммит как важное историческое событие, которое поспособствует укреплению доверия между Вашингтоном и Пхеньяном, а также создаст условия для нормализации отношений КНДР с международным сообществом.

Как непостоянный член Совета безопасности ООН и страна, выступающая за построение мира, свободного от ядерного оружия, Казахстан поддерживает усилия заинтересованных государств по продолжению переговорного процесса и надеется на выработку конкретных взаимоприемлемых и взаимовыгодных условий ядерного разоружения Северной Кореи в целях обеспечения мира и стабильности в регионе.

В этом контексте Астана высоко оценивает стремление Пхеньяна к денуклеаризации и призывает последовать примеру Казахстана, который добровольно отказался от четвертого в мире ядерного потенциала и закрыл один из крупнейших в мире ядерных испытательных полигонов, а также вносит значительный вклад в укрепление глобального режима нераспространения, в том числе посредством активной работы в рамках ДНЯО и ДВЗЯИ.

Казахстан, будучи уверенным в безальтернативности мирного урегулирования северокорейского кризиса, призывает все заинтересованные стороны поддержать переговорный процесс по денуклеаризации Корейского полуострова», - говорится в заялении МИД.

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