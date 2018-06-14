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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана поздравил Трампа с днем рождения

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с днем рождения, сообщает 14 июня пресс-служба туркменского лидера.

«Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения! Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, а также успехов во всех начинаниях и целях, ориентированных на прогресс и процветание американского народа», - говорится в послании.

«Уважаемый господин президент, примите мои заверения в неизменной готовности к дальнейшему развитию и укреплению дружественных связей между нашими странами и народами», - подчёркивает туркменский лидер.

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