В мечетях Туркменистана участились кражи

CA-NEWS (TM) - В мечетях Туркменистана участились случаи воровства, утверждают источники радио «Азатлык» в стране. По словам собеседников, в частности в Дашогузе, у прихожан зачастую воруют обувь, мобильные телефоны и велосипеды, а также имущество мечетей, в том числе казаны, очаги, посуду, халаты и головные уборы.

«В последнее время в мечетях Дашогуза участились кражи. Наряду с имуществом мечетей, воруют обувь прихожан и мобильные телефоны. Подобных случаев становится все больше и в мечетях Ахалского, Марыйского, Балканского велаятов, а также города Ашхабада», - сообщает источник со ссылкой на свидетелей подобных происшествий.

По его словам, только с начала месяца в крупнейшей мечети Дашогуза были похищены по меньшей мере пять велосипедов и около 20 пар обуви.

По словам собеседников в Туркменистане, в последнее время служители мечетей для предотвращения случаев воровства, начали ставить специальные метки на имущество и предметы обихода, наиболее часто подвергающиеся краже. Некоторые имамы расценивают случаи воровства, происходящие в течение священного месяца Рамадана, как свидетельство разложения нравов верующих, другие связывают происходящее с экономическим кризисом и тяжелым положением населения страны.

Как отмечают источники, в некоторых мечетях предприняты меры и выделены финансовые средства на осуществление надзора за имуществом прихожан и охране от воровства их обуви, велосипедов.

Вместе с тем, население Туркменистана готовится к празднику Ораза Байраму, в честь которого утром 15 июня во всех мечетях страны верующие соберутся на праздничную молитву.