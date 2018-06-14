Заместитель помощника администратора USAID посетил Туркменистан

CA-NEWS (TM) - Заместитель помощника администратора Агентства США по международному развитию в Центральной и Южной Азии (USAID) Хавьер Пьедра посетил Туркменистан в рамках своего первого официального визита в Центральную Азию, говорится в сообщении американского посольства в Ашхабаде.

Пьедра посетил Туркменабат и Ашхабад, чтобы увидеть, как программы USAID приносят пользу Туркменистану путем укрепления инвестиционного климата и поддержки частного сектора.

В Туркменабате Пьедра встретился с группой предпринимателей, чтобы обсудить усилия США по улучшению инвестиционного климата в Туркменистане. В Ашхабаде он посетил первую частную лабораторию по безопасности пищевых продуктов в Туркменистане, которая разрабатывается Союзом промышленников и предпринимателей.

Он также встретился с представителями правительства, чтобы обсудить помощь и партнерство USAID в стране.

Заместитель помощника администратора Пьедра осуществляет контроль над оказанием организацией USAID помощи в области развития в регионе, включая программы по укреплению и диверсификации экономики, помощи торговле и сотрудничеству с региональными и глобальными рынками и учреждениями, продвижению экспорта, развитию частного сектора и управлению государственными финансами.

USAID начал свою работу в Туркменистане в 1992 году.