РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Заместитель помощника администратора USAID посетил Туркменистан

CA-NEWS (TM) - Заместитель помощника администратора Агентства США по международному развитию в Центральной и Южной Азии (USAID) Хавьер Пьедра посетил Туркменистан в рамках своего первого официального визита в Центральную Азию, говорится в сообщении американского посольства в Ашхабаде.

Пьедра посетил Туркменабат и Ашхабад, чтобы увидеть, как программы USAID приносят пользу Туркменистану путем укрепления инвестиционного климата и поддержки частного сектора.

В Туркменабате Пьедра встретился с группой предпринимателей, чтобы обсудить усилия США по улучшению инвестиционного климата в Туркменистане. В Ашхабаде он посетил первую частную лабораторию по безопасности пищевых продуктов в Туркменистане, которая разрабатывается Союзом промышленников и предпринимателей.

Он также встретился с представителями правительства, чтобы обсудить помощь и партнерство USAID в стране.

Заместитель помощника администратора Пьедра осуществляет контроль над оказанием организацией USAID помощи в области развития в регионе, включая программы по укреплению и диверсификации экономики, помощи торговле и сотрудничеству с региональными и глобальными рынками и учреждениями, продвижению экспорта, развитию частного сектора и управлению государственными финансами.

USAID начал свою работу в Туркменистане в 1992 году.

print
  • Секретариат Совбеза Таджикистана теперь будет подчиняться исполнительному аппарату президента
  • В Монголии планируют построить завод по переработке строительного мусора стоимостью 14.2 млн евро
  • Президент ФИФА посетит Узбекистан
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×