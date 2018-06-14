Мирзиёев назвал таможенников «самыми большими взяточниками»

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, прошедшего в Алтыарыкском районе Ферганской области с участием актива области, выразил недовольство ситуацией с импортом и в резкой форме раскритиковал таможенников.

Местные СМИ процитировали президента: "Я и так посадил в тюрьму некоторых из вас. И все вы, как соловьи даёте показания друг против друга, какие взятки давали. Это были представители одной организации. Будто вы самые праведные. Самые большие взяточники - это вы", - сказал Шавкат Мирзиёев, обращаясь к таможенникам.

В своих предыдущих выступлениях глава государства называл финансистов «крысами», работников органов прокуратуры «ворами и мусором». «Высокомерные собаки», «предатели родины», «все вы взяточники, позорящие нас везде». Все эти обороты и высказывания Шавкат Мирзиёев использовал во время своего выступления на встрече с региональными активистами Сурхандарьинской области 19 января в здании администрации Кизирикского района.