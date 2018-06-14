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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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У жительницы Таджикистана родились четверняшки

CA-NEWS (TJ) - У 35-летней жительницы Бободжон Согдийской области Таджикистана Назокат Ходибоевой родились четверо близнецов. Малыши появились на свет в ночь на 13 июня в областном роддоме в Худжанде.

Как сообщили Радио Озоди в роддоме, среди четверни – трое мальчиков и одна девочка. Мальчики родились весом в 2,3 кг, а девочка – 1,7 кг.

«Младенцы родились на 35-й неделе беременности, немного раньше положенного срока. Но несмотря на это, состояние их здоровья удовлетворительное, они находятся под вакуумом под наблюдением врачей», - сказал один из врачей роддома.

13 июня роженицу и малышей проведали представители администрации Бободжон Гафуровского района. Они заверили, что им будет предоставлена необходимая поддержка.

Назокат Ходибоева, мама четверых близнецов, работала уборщицей, ее супруг – водитель машины скорой помощи. У пары уже было четверо детей, самому старшему – 15 лет.

Таджикистан лидирует по уровню рождаемости среди бывших советских республик. В соответствии с официальными статистическими данными, ежегодно население страны растет на 2,2 процента или 200 тыс человек.

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