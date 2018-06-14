Лидер движения «Талибан» в Афганистане призвал США к прямому диалогу

CA-NEWS (CA) - Лидер радикального движения «Талибан» в Афганистане Мулави Хайбатулла Ахундзада заявил, что если США считают возможным мирное урегулирование ситуации в стране, они должны это делать посредством прямого диалога, сообщает местный телеканал Tolo News.

«Если американские официальные лица действительно верят в мирное окончание конфликта, то они должны сесть за стол переговоров и начать прямой диалог, - сказал Ахундзада. - Самая большая ошибка со стороны американских чиновников заключается в том, что они подходят к каждой проблеме с упрямством, но применение силы не всегда дает желаемых результатов».

Ахундзада добавил, что единственный путь для спасения Афганистана заключается в том, чтобы все иностранные войска, в том числе США, покинули страну. По его словам, вызванная иностранным вторжением кризисная ситуация в Афганистане, разрушительные последствия которой в основном наносят ущерб американскому и афганскому народу, может быть разрешена только путем переговоров.

Напомним, движение «Талибан» вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю праздника Ураза-Байрам. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня.

Ранее, заместитель помощника президента США Дональда Трампа и старшего директора по Центральной Азии в Совете национальной безопасности Лиза Кертис (Lisa Curtis) заявил, что США не могут действовать от имени афганских официальных лиц на мирных переговорах с талибами, но они хотят участвовать в переговорах.

«Соединенные Штаты готовы участвовать в обсуждении, но мы не можем служить заменой афганскому правительству и афганскому народу. Политическое урегулирование должно обсуждаться в рамках процесса, который возглавляется афганцами», - сказала Кертис.