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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Авиакомпания Таджикистана построила спортивную площадку для детей

CA-NEWS (TJ) - 14 июня на территории района Сино прошло торжественное открытие новой спортивной площадки, которую построила авиакомпания «Таджик Эйр», сообщает «Азия-Плюс».

В площадку входит современное футбольное поле и каскад детских гимнастических и развлекательных сооружений, которые позволяют поддерживать здоровый образ жизни подрастающего поколения.

«День открытия спортивной площадки под непосредственным руководством «Таджик Эйр» удался на славу. Улыбки детей, спортивный настрой, первые успехи и просто возможность больше времени посвящать здоровому образу жизни – все это теперь есть у жителей района», - отметил во время церемонии открытия площадки лётный директор национальной авиакомпании «Таджик Эйр» Ф. Сатторов.

Местные жители выразили благодарность руководству авиакомпании «Таджик Эйр».

«Спасибо за эту замечательную спортивную площадку. Честно говоря, мы о такой площадке мечтали уже давно. Это место очень преобразилось. Красивые аллейки с яркими цветами, песочница, карусели – это настоящая радость для наших детей. Спасибо всем за организацию сегодняшнего мероприятия, которое позволило увидеть радостные лица людей, наших детишек, школьников, - поделились своими впечатлениями жители.

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