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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия намерена увеличить доходы от туризма до $1 млрд в 2020 году

CA-NEWS (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Монголии Намсрайн Церенбат 13 июня заявил, что страна поставила перед собой цель принять миллион иностранных туристов в 2020 году и заработать $1 млрд, сообщает Xinhua.

«Мы должны увеличить количество туристов на 30% каждый год для достижения этой цели», - сказал Церенбат и добавил, что они работают над развитием туристических продуктов, улучшение сферы услугами и безопасности.

Монголия приняла более 470 тыс. иностранных туристов в 2017 году и заработала более $400 млн, что на 20% больше, чем в предыдущем году.

Страна объявила 2018 годом туризма и недавно запустила службу горячей линии для иностранных гостей для предоставления информации о популярных местах, текущих событиях по всей стране и оказанию чрезвычайной помощи.

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