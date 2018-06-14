Монголия намерена увеличить доходы от туризма до $1 млрд в 2020 году

CA-NEWS (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Монголии Намсрайн Церенбат 13 июня заявил, что страна поставила перед собой цель принять миллион иностранных туристов в 2020 году и заработать $1 млрд, сообщает Xinhua.

«Мы должны увеличить количество туристов на 30% каждый год для достижения этой цели», - сказал Церенбат и добавил, что они работают над развитием туристических продуктов, улучшение сферы услугами и безопасности.

Монголия приняла более 470 тыс. иностранных туристов в 2017 году и заработала более $400 млн, что на 20% больше, чем в предыдущем году.

Страна объявила 2018 годом туризма и недавно запустила службу горячей линии для иностранных гостей для предоставления информации о популярных местах, текущих событиях по всей стране и оказанию чрезвычайной помощи.