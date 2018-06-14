Трамп обвинил ОПЕК в завышении цен на нефть

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике деятельность ОПЕК и выразил недовольство ростом цен на нефть.

«Цены на нефть слишком высокие, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!», - написал он в своем Twitter.

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

В апреле 2018 года Трамп уже упрекал ОПЕК в искусственном завышении нефтяных цен.

«Похоже на то, что ОПЕК опять этим занялась. С рекордным количеством нефти повсюду, включая забитые до отказа [нефтью] суда в море, цены на нефть являются искусственно очень завышенными!» - писал тогда Трамп, назвав действия ОПЕК неприемлемыми.

Цены на нефть за последний год выросли примерно на 60% на фоне соглашения ОПЕК и крупнейших экспортеров ограничить добычу нефти. ОПЕК на следующей неделе проведет заседание и встречи с ведущими нефтедобывающими странами, не входящими в организацию.