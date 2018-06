Трамп обвинил ОПЕК в завышении цен на нефть

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике деятельность ОПЕК и выразил недовольство ростом цен на нефть.

«Цены на нефть слишком высокие, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!», - написал он в своем Twitter.

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good!