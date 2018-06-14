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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии проходит международная конференция «Улан-Баторский диалог»

CA-NEWS (MNG) - В столице Монголии с 14 по 15 июня пройдет 5-я международная конференция «Улан-Баторский диалог» по вопросам безопасности Северо-Восточной Азии, сообщает Montsame.

В конференции принимают участие более 150 экспертов и исследователей из разных стран, а также представители ООН, Международного комитета красного креста, Европейского союза и Азиатско-тихоокеанской организации экономического сотрудничества.

Нынешняя конференция проводится в пятый раз под руководством президента Монголии Халтмагийна Баттулги с целью укрепления региональной безопасности, сотрудничества и доверия. На конференции планируется обсудить темы безопасности и сотрудничества в экономической, гуманитарной и экологической сферах на региональном уровне.

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